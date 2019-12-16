Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı

7 saat önce

ÇANAKALE'de, işçileri taşıyan minibüs, önündeki vince çarptı.

Çanakkale'de işçi minibüsü vince çarptı: 15 yaralı, System.String[]

ÇANAKALE'de, işçileri taşıyan minibüs, önündeki vince çarptı. Kazada, minibüste bulunan 15 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale- İzmir Karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Biga ilçesinden aldığı işçileri, merkeze bağlı Kumkale köyüne götüren Hasan Demirel yönetimindeki 17 KL 018 plakalı minibüs, Güzelyalı köyü yakınlarında önündeki Kurtuluş Yılmaz'ın kullandığı 34 09 3356 plakalı vince çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, 112 Acil Servis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüsün ön kısmı hurdaya dönerken, içerisindeki 15 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.


Çanakkale, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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