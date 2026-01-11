Çanakkale\'de Kar Yağışı

ÇANAKKALE'nin ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde öğleden sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Evlerin çatıları, ağaçların dalları ve yollar karla kaplandı.
