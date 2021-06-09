Çanakkale'de müsilaj ile mücadele eylem planı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Marmara Denizi sahillerinde görülen müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için Çanakkale'de "Eylem Planı Komisyon Toplantısı" düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında başlatılan seferberlikle ilgili toplantı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında Polis Deniz Evi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Çiğdem Keskin tarafından eylem planı hakkında bilgilendirildi. Daha sonra müsilaj konusunda kurumların koordinasyonunda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için tüm kurum ve kuruluşların koordinasyon içinde çalışmasının önemine değinen Vali Aktaş, "Balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı ve bütün ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaj problemini ortadan kaldırmak için seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız." dedi.

Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.