Çanakkale'de, Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de, Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları keşfedildi

Çanakkale\'de, Rumeli\'ye geçen ilk Türklerin mezarları keşfedildi
07.01.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait mezarlar keşfedildi.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesindeki Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait mezarlar keşfedildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "8 bin 731 mezarın ortaya çıktığı bu tarihi mezarlıkta Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları, yani Gazi Süleyman Paşa'nın ve arkadaşlarının, Akıncıların mezarları tespit edildi" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri Eceabat ilçesindeki Küçükanafarta köyü yakınlarındaki Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı'nda 100 dönüm olan alan üzerinde, Orta Asya Türk defin geleneğine benzer 8 bin 731 mezar tespit edildi. Devlet arşivlerinde yapılan araştırmalar sonucunda mezarların Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğu belirlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sınırlarında yapılan çalışmalarda Türk tarihi açısından çok önemli bir sayfa açıldığını söyleyen Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "8 bin 731 mezarın ortaya çıktığı bu tarihi mezarlıkta Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları, yani Gazi Süleyman Paşa'nın ve arkadaşlarının, Akıncıların mezarları tespit edildi. Şu anda burada bulunduğumuz bu tarihi mezarlıkta gerçekten Türk tarihi açısından tapu senedi, Türk milletinin mührü olarak kabul edilecek mezarlık ve mezarlar ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ÖNEM İFADE EDİYOR'

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki mezarlıkta, Türkistan coğrafyasındaki defne benzer şekilde definler yapılmış. Anadolu'daki Türk varlığı için Ahlat Mezarlığı neyse Rumeli'deki, Balkanlar'daki ve Avrupa'daki Türk varlığı için Küçükanafarta Tarihi Mezarlığı o önemde ve mahiyette. Tarihi Alan Başkanlığı olarak buradaki mezarlığı tespit edikten sonra çalışmalarımıza başladık. Gerek sanat tarihçilerden gerek tarihçilerimizden gerek üniversitelerimizden bilgi, belge ve görüşlerini aldık. Buradaki definlerin, bu mezarlığın 1300'lü yıllardaki Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğunu tespit ettik. Çok heyecanlıyız. Gerçekten buradaki Türk milletinin mührü, Türk milletinin tapu senetleri hükmünde olan bu mezar taşları bizim için çok büyük önem ifade ediyor."

'TARİHİ BİR VESİKA OLARAK ÇOK ÖNEM İFADE EDECEK'

Mezarlık alanında yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Kaşdemir, "Şu ana kadar 100 dönümlük alandaki çalışmalarımızın dörtte üçünü tamamladık. Yakın zamanda alanın tamamını ihya ederek buradaki Türk mezarlığını bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar sona erdiğinde burası çok önemli bir ziyaret noktası olacak. Çanakkale Savaşları sonrası şehitliklerin yanı sıra, 1300'lü yıllardaki Türk varlığının ortaya çıkması tarihi bir vesika niteliği taşıyor. Her bir mezara büyük bir titizlikle yaklaşıyoruz. Tamamlandığında Trakya topraklarında, Ahlat benzeri tarihi bir Türk mezarlığı ortaya çıkmış olacak" dedi.

Kaşdemir, çalışmalar kapsamında alanın bilimsel olarak da incelendiğini belirterek, "Önemli tarihçilerle görüştük, raporlar aldık. Mezar taşları üzerinde karbon testleri ve tahliller yapıldı. Sanat tarihçileri mezar formlarını inceledi ve mezar taşlarının Türkistan coğrafyasıyla benzerlik gösterdiği tespit edildi. Yüksek mezar taşları ve balbal taşları gibi unsurlar bizim için çok kıymetli. Çanakkale Tarihi Alanı'nda Ahlat Mezarlığı'na benzer bir tarihi Türk mezarlığı ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Edebiyat, Gelibolu, Eceabat, Rumeli, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de, Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Beykoz’da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu

16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
15:01
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:52:25. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de, Rumeli'ye geçen ilk Türklerin mezarları keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.