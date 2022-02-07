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Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

07.02.2022 19:57
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Biga ilçesindeki Karabiga kavşağında saat 16.00 sıralarında 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çanakkale'den Bursa istikametine seyir halinde olan Nail Tozan idaresindeki 17 AAV 746 plakalı otomobil, Kaldırımbaşı köyünden Karabiga kavşağına çıkan Mehmet Yılmaz'ın (82) kullandığı 17 ABB 808 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 AAV 746 plakalı otomobil sokak aydınlatması direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise bu aracın üzerine çıkarak durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Yılmaz, kaldırıldığı Biga Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Nail Tozan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı
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Mehmet Yılmaz, Çanakkale, Otomobil, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de trafik kazası, 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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