Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 91 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarındaki iki farklı noktada lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

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