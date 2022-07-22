Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi

22.07.2022 15:09
Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan ardından itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan leylek, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan ardından itfaiye ekipleri tarafından koruma altına alınan leylek, tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kavakköy beldesinde bulunan bir elektrik direğindeki yuvasında yaşayan leylek henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Çevre sakinlerinin bilgi vermesi üzerine yaralı leylek Kavakköy Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alındı.

Burada ilk bakımları yapılan leylek daha sonra DKMP Çanakkale Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Yalova'da girdiği okulda mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı Yalova'da girdiği okulda mahsur kalan tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı Çanakkale'de kayıp balıkçının arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde Çanakkale'de kayıp balıkçının arama kurtarma çalışmaları 2'nci gününde
Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çanakkale, Kavakköy, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
14:20 Londra'da olduğu öne sürülen Berat Albayrak dönercide ailesiyle görüntülendi
14:10 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak
14:04 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu
14:04 Rusya Merkez Bankası'ndan olay faiz indirimi! Yüzde 8 oldu
13:41 Genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu! İskoçya'nın köklü kulübüyle anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de yuvadan düşerek yaralanan leylek DKMP ekiplerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement