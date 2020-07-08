Çanakkale'deki orman yangınını soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde önceki gün çıkan, rüzgarın da etkisiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikler yönüne ilerleyen, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 20 saatte söndürülen yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 27 saattir soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, duman tüten ve için için yanan alanları tespit ederek, üzerine uzun süre su sıkıp, tehdidi ortadan kaldırıyor.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda önceki gün saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ilgardere köyü yakınlarında yangın çıktı. Tarım arazisinde yakılan ateşten başladığı ileri sürülen yangın, poyraz rüzgarının da etkisiyle şehitlikler yönüne ilerleyince, yürekler ağızlara geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Çanakkale'ye gelerek bizzat koordine ettiği yangın için tüm hava ve kara araçları seferber edildi. 2 amfibik uçak, 20 helikopter, 118 arazöz ve 20 dozer ile 500'den fazla işçi ile müdahale edilen yangın, dün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli, 450 hektar orman alanının yandığını açıkladı. Bölgede yüzlerce hektar hasat edilmiş ve edilmemiş tarım alanının da zarar gördüğü belirtildi.
Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerde, 25 Temmuz 1994'te çıkan yangında 4 bin 49 hektar orman ile birlikte, şehitlerin yeşil örtüsü de yanmıştı. Yine aynı dönemde, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe, alevler arasında kalarak şehit olmuştu.