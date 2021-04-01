Çanakkale Devlet Hastanesi'nde koroner yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Doğu Biga Madencilik şirketinin katkılarıyla oluşturulan 9 yataklı 2'nci Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi hizmete açıldı.

Doğu Biga Madencilik şirketinin katkılarıyla yapılan 9 yataklı 2'nci Basamak Koroner Yoğun Bakım Ünitesi açılışı, İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Ufuk Tali'nin kurdeleyi kesmesiyle gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı, pandemi sürecinde, 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık hizmetlerinde diğer zamanlara göre daha fazla ihtiyaç duyulan yoğun bakım birimleri ve donanımları konusunda, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kazandırılan 9 yataklı 2'nci Basamak Koroner yoğun bakım ünitesi için Doğu Biga Madencilik şirketine teşekkür etti. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ndeki erişkin yoğun bakım yatak sayısının 72'den 81'e yükseldiğini belirten Taşçı, "Rabbim bu tesisleri kazandıran ve kazanılmasına vesile olan herkesten razı olsun. Allah bu yerlere muhtaç etmesin ama eksikliğini de vermesin. Dünyada ve bizde pandemi devam etmekte. Pandemi kuralları olan temizlik, maske ve mesafeye taviz vermeden uymak zorundayız. Bu sadece sağlık camiasının bir savaşı değil, tüm insanların insanlık savaşıdır. Allah'tan bu pandeminin en az zarar ile atlatılmasını nasip etmesini ve herkese sağlıklı ve uzun bir yaşam vermesini diliyorum" dedi.