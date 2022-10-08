Çanakkale haberleri | Biga'da süt tankeri ile otomobilin çarpıştı kazada, 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale haberleri | Biga'da süt tankeri ile otomobilin çarpıştı kazada, 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

08.10.2022 14:22
Çanakkale haberleri | Biga'da süt tankeri ile otomobilin çarpıştı kazada, 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Çanakkale yerel 3. sayfa haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde süt tankeri ile otomobilin karıştığı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki Mahiye Çeneli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde süt tankeri ile otomobilin karıştığı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki Mahiye Çeneli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyü ile Bezirganlar köyü arasında meydana geldi. 59 LH 646 plakalı süt tankeri ile 17 LC 099 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan otomobildeki 4 yaralı, Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 83 yaşındaki Mahiye Çeneli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazada ölen Mahiye Çeneli'nin Lapseki ilçesine bağlı Eçialan köyünden olduğu öğrenilirken, cenazesi bugün köy camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale haberleri | Biga'da süt tankeri ile otomobilin çarpıştı kazada, 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri | Biga'da süt tankeri ile otomobilin çarpıştı kazada, 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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