Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Çanakkale'de dünden bu yana etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Kar yağışı, Ayvacık, Çan ve Yenice ilçeleri ile Bayramiç'in Kaz Dağları yamacında yer alan köylerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl merkezine sulu kar olarak düşen yağış, yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Sokak hayvanları için bazı noktalara mama bırakıldı

Çanakkale Gençlik Merkezi liderleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı noktalara yaş ve kuru mama bıraktı.

Ekip sorumlusu Aynur Bozan, soğuk ve yağışlı havalarda sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirterek, "Aç ve susuz kalan hayvanların mama ihtiyacını karşılıyoruz böyle havalarda. Bunu gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Bu farkındalığı daha fazla kişiye yaymamız gerekiyor. Bu konuda insanlar yardımlarını esirgemezlerse seviniriz." diye konuştu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ile kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.