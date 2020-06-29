ÇANAKKALE Okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

ÇANAKKALE Okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden olduÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Okulun çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Tepecik mahallesinde bulunan Bayramiç Lisesi binası depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararı alındı. Yıkım çalışmalarını yapan firma elemanları laboratuvar kısmının çatısında çalışırken birden alevler yükseldi. Bayramiç Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ve orman işletme müdürlüğüne ait 1 arazöz yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin yükselmesi mahalle halkında korkuya neden oldu.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:34 Kaynak: DHA
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