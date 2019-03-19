Çanakkale Ruhu Kartal'da

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı nedeniyle Kartal'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Gençlik Kolları 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı nedeniyle "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi Fener Alayı" yürüyüşü gerçekleştirdi. Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe CHP PM Üyesi Müslim Sarı, Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale ruhunun yansıtıldığı yürüyüş Kartal Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından konuşma yapan CHP'nin Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Çanakkale Zaferi'nin acı, gözyaşı, kan ve mücadelenin yanı sıra birlik ve beraberlik demek olduğunu ifade ederek, "Dedelerimizin ve büyüklerimizin kanlarının son damlasına kadar savaşarak bizlere armağan ettiği bu vatanda, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu günlerden geçiyoruz. Cephede mücadele eden askerlerimiz,'Sen nereden geldin?' demediler. Omuz omuza mücadele ederek bu vatanı bizlere armağan ettiler. Bizlerde bugün kan bağışı ve o ruha yakışır bir yürüyüşle onları anmak istedik.Bizler için canını verenlere bu şekilde minnetimizi sunmak istedik" şeklinde konuştu.