Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda "Müze Kart" uygulaması başladı - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda "Müze Kart" uygulaması başladı

20.10.2020 11:09
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluğundaki müze ve kalelere "Müze Kart" ile girilebilecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sorumluluğundaki müze ve kalelere "Müze Kart" ile girilebilecek.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi ve şehitlikler, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi ile kent merkezindeki Hamidiye Tabyaları'nda ziyaretçilerin Müze Kart'lı girişleri başladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Müze Kart sayesinde insanların yurdun dört bir yanında pek çok müzeyi, ören yerini gezebildiğini belirtti. Çanakkale'deki müzeler ve diğer tarihi yerlerin bu uygulama kapsamına alınmasına ilişkin talepler geldiğini belirten Kaşdemir, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da hemen uygun görüşüyle çalışmalarımıza başladık. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da Çanakkale'deki müze ve ziyaret noktalarını Müze Kart'la girilebilecek bir hale getirdik. Bundan çok mutluyuz. Çünkü bir ziyaretçi nasıl İstanbul'da herhangi bir ziyaret noktasına Müze Kart'ıyla girebiliyorsa, buraya gelip burada da Çanakkale'nin herhangi bir yerinde kartını kullanabilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

"Bu çok sevindirici bir gelişme"

Kaşdemir, Çanakkale Troya Müzesi'ne girişlerde olduğu gibi Hamidiye Tabyaları, Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde de aynı kartın kullanılabileceğini dile getirdi.

Tarihi alanın kartla girilen her yerinde Müze Kart'ın geçerli hale gelmeye başladığını vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Bu çok sevindirici bir gelişme. Özellikle yurt içinden gelecek ziyaretçilerimiz de Çanakkale'yi daha çok görme isteği uyandıracaktır. Çünkü Müze Kart'ı olan bir kişi Çanakkale'ye gelme ihtiyacı hissedecek, Çanakkale'ye daha kolay gelme imkanına kavuşacak. Biz bu Müze Kart'ın, Çanakkale'deki tarihi alanda kullanılabilme imkanına kavuşabilmesiyle ziyaretçi sayısında daha çok artışın olacağını Çanakkale'nin daha çok talep göreceğini ümit ediyoruz. Zaten tarihi alanın ziyaretçi sayısında her yıl bir artış var. Müze Kart'ın da bu artışı hızlandıracağı kanaatindeyiz."

Ailesiyle İzmir'den gelen Mert Akıncı da Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni ziyaret ettiklerini, bölgeyi gezdiklerini belirtti. Müze Kart'ın bölgede kullanılmaya başladığını öğrendiklerini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını anlatan Akıncı, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık Antalya'da da Çanakkale'de de aynı kartı kullanabileceğiz." dedi.

Mersin'de öğrenci olan Gülşah Sürek ise Müze Kart sayesinde çok sayıda tarihi alanı ziyaret edebildiklerini vurguladı. Gelibolu Tarihi Alanı'nı ilk kez gezdiğini aktaran Sürek, "Neredeyse bütün alanı dolaştık. Yetkililer, Müze Kart'ın burada da kullanıldığı bilgisini verdi. Bu gerçekten çok iyi. Çünkü insanlar çeşitli amaçlarla gittikleri yerlerde tarihi veya turistik yerleri görmek istiyorlar. Kartın bu açıdan kolaylığı çok." değerlendirmesinde bulundu.

Kilitbahir Kalesi, Çanakkale, Gelibolu, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda 'Müze Kart' uygulaması başladı - Son Dakika

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