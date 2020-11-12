Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Gaziantep'te kapılarını açacak - Son Dakika

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Gaziantep'te kapılarını açacak.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale cephesinden bugüne kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, vatandaşların Çanakkale ruhunu tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak.

Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 19 Kasım 2020 tarihinde Nizip, 20-21-22 Kasım 2020 tarihlerinde Gaziantep Demokrasi Meydanı ve 23 Kasım 2020 tarihinde ise İslahiye'de olacak.

Proje kapsamında, Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için bir "Mobil Tır" konsepti geliştirilerek, Türkiye'nin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin 81 ilde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlara hizmet etmesi planlanıyor.

Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkede ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanıyor.