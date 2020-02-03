Çanakkale savaşlarının ilk kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale savaşlarının ilk kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı - Son Dakika

Çanakkale savaşlarının ilk kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı

6 saat önce

Çanakkale savaşları sırasında 'Seddülbahir kahramanı' olarak adından söz ettiren Bigalı Mehmet Çavuş, vefatının 56. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Çanakkale savaşlarının ilk kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş kabri başında anıldı, System.String[]

Çanakkale savaşları sırasında 'Seddülbahir kahramanı' olarak adından söz ettiren Bigalı Mehmet Çavuş, vefatının 56. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


Çanakkale muharebelerinde ilk kahramanlık destanlarından birini yazan Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde 3 Şubat 1964 tarihinde 83 yaşında vefat etti. Çanakkale savaşları sırasında Seddülbahir kalesinde düşmana karşı gösterdiği eşsiz mücadele ile nesilden nesle adı yayılan Bigalı Mehmet Çavuş, vefatının 56. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Bigalı Mehmet Çavuş'un ismini unutturmamak için kurulan Bigalı Mehmet Çavuş Derneğinin organize ettiği programa Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kabri başında okunan duaların ardından, misafirlere köy meydanında pilav-ayran ikramında da bulunuldu.


"Mehmet Çavuş'umuz Biga'nın ve Çanakkale'nin önde gelen kahramanlarından biridir"


Anma töreninde bir konuşma yapan ve Bigalı Mehmet Çavuş'u rahmetle yad ettiklerini dile getiren Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bugün 3 Şubat. Mehmet Çavuş'umuzun ölüm yıl dönümü. Biz de bu sebeple burada Mehmet Çavuş'umuzu ve bütün şehitlerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Mehmet Çavuş, Seddülbahir kahramanımızdır. Milli mücadelede büyük kahramanlıklar göstererek, düşmana karşı görevini yapmış ve tüm imkansızlıklara rağmen, elindeki kürekle düşmana karşı koymaya devam etmiştir. Almış olduğu yaralar sonrası istirahat verilmesine rağmen durmamış, tekrar cepheye dönerek milli mücadeleye destek vermiştir. Mehmet Çavuş'umuz, Biga'nın ve Çanakkale'nin önde gelen kahramanlarından biridir. Biz de bu vesileyle bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Mehmet Çavuş, Seddülbahir, Çanakkale, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:37 Kaynak: İHA
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