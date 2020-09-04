Canik Belediyesi KPSS öncesi okulları dezenfekte etti - Son Dakika

Canik Belediyesince, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında okullar dezenfekte edildi.

Canik Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve KPSS öncesi sınavların gerçekleştirileceği okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda okul bahçelerini, bina giriş kapılarını, sınıf kapı kollarını, masaları ve sıraları, sınıfları ve koridorları steril hale getirerek dezenfekte etti. Okul girişlerine ve sınıflara el dezenfektanı ve maske yerleştirilerek sosyal mesafe kuralına uyulması açısından da yerlere uyarı işaretleri yapıştırıldı.

Sınavlara girecek tüm öğrencilere başarı dileyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hem bursluluk sınavına girecek öğrencilerimiz hem KPSS sınavına girecek genç kardeşlerimizin sağlığı için sınavların gerçekleştirileceği okullarda sterilizasyon çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin bu konuda endişeleri olmasın. Canik Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele konusunda Canik Kaymakamlığımızın riyaseti ve koordinesinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Sınavlara girecek olan kardeşlerimiz sınavlarına konsantre olsunlar." İfadelerine yer verdi.