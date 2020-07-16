Canik'te can dostları emin ellerde - Son Dakika

Canik'te can dostları emin ellerde

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sokak canlılarına her zaman sahip çıktıklarını dikkat çekerek, "Sokakta yaşayan can dostları bize Allah'ın emanetleri. Onların bakımsız kalmasına, aç susuz kalmasına asla gönlümüz razı gelmez" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sokak canlılarına her zaman sahip çıktıklarını dikkat çekerek, "Sokakta yaşayan can dostları bize Allah'ın emanetleri. Onların bakımsız kalmasına, aç susuz kalmasına asla gönlümüz razı gelmez" dedi.

Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi

Canik Belediyesi, salgın hastalığın önlenmesine yönelik kontrollü normal hayata geçilmesiyle birlikte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Her alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Canik Belediyesi, Pandemi öncesinde olduğu gibi bu süreçte de yiyecek, içecek ve barınma sıkıntısı yaşayan hayvanlar için, kuş evleri, kedi evleriyle birlikte sokakta yaşayan diğer hayvanların da yiyecek, içecek, barınma ve bakımlarını sağlıyor.

"Onlar bize Allah'ın emaneti"

Sokak hayvanlarına beslenme ve barınma noktasında özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sokak hayvanlarımız için daha doğrusu can dostlarımız için, onların yaşamlarına katkıda bulunmak, yaşam şartlarını kolaylaştırmak için Belediye ekiplerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Onlar bize Allah'ın emanetleri. Onların aç susuz, barınaksız, bakımsız, sağlıksız kalmasına asla gönlümüz razı gelmez" diye konuştu.

Sokakta yaşayan canlılar için bu güne kadar birçok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Sandıkçı, "Kuşlar için kuş yuvalarıyla birlikte, sokaklarda yaşayan kediler için kedi evleri oluşturarak onların yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaya devam ediyoruz. Postacı kardeşlerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz 'Çantamda Merhamet Var' projemiz örnek proje olarak uygulanmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Can Dostlar Veteriner Hekim Kontrolünde"

Sokak canlıları tedavi edildikten tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığına dikkat çeken Sandıkçı, "Sokakta yaşayan diğer hayvanlarında yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarıyla birlikte bakıma muhtaç olan, tedaviye ihtiyacı olan can dostlarımız için oluşturduğumuz özel görevliler, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını sağladıktan sonra, veteriner hekim kontrolünde gerekli tedavileri yapılıyor. Akabinde özel ekiplerimiz bu can dostların tamamen sağlıklı duruma kavuşmaları için Büyükşehir Belediyemizin Barınağında gerekli tedavileri tamamlanıyor. Sağlığına kavuşan can dostlar tekrardan doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Tüm bu çalışmalar planlı programlı bir şekilde gerçekleştiriliyor ve günlük fotoğraflarıyla birlikte rapor edilerek bana ulaştırılıyor. İlçemizde bu alanda faaliyet gösteren tüm dernek ve oluşumlarla istişareli ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük yaşta olan çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyleyen Sandıkçı, "Onlar bize Allah'ın emaneti. Yaratılanı Yaratandan ötürü seviyoruz. Sosyal anlamda da çocuklarımıza küçük yaşlarda hayvan sevgisi kazandırmak için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Çünkü çocuklarımız hayvan sevgisi sayesinde doğadaki diğer canlıların yaşam haklarına saygı duymayı öğreniyor. Aynı zamanda empati, merhamet ve sorumluluk duyguları gelişiyor. Bu kapsamdaki faaliyet ve eğitimlerimizi normalleşme sürecinin tam olarak gerçekleşmesiyle birlikte yine kurslarımıza gelen çocuklarımıza yönelik gerçekleştireceğiz. Can dostlarımızın zorda kalmasına, aç susuz kalmasına, sevgisiz kalmasına asla gönlümüz razı gelmez. Havaların ısınmasıyla birlikte can dostlar için kapılarımızın önüne birer kap suyla birlikte mama bırakarak can dostlarımızın yaşamlarını hep birlikte kolaylaştıralım. Çocuklarımıza küçük yaşlarda bu sevgiyi aşılayalım" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Canik Belediyesi, Can Dostlar, Canik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Canik'te can dostları emin ellerde - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:43 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Türk şirketlerinin F-35 programından çıkarılırsa maliyetler ve gecikmeler artacak
20:43
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Canik'te can dostları emin ellerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]