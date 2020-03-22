Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı - Son Dakika

Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Çankaya Köşkü'nde 'koronavirüs' toplantısı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni tip koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve çalışanların sağlığı için alınabilecek ilave tedbirler görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı toplantıda hazır bulundu" denildi.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:44 Kaynak: DHA

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