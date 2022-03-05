Çankırı'da bir kişi vurduğu ördeği almak için girdiği çayda boğuldu - Son Dakika
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Çankırı'da bir kişi vurduğu ördeği almak için girdiği çayda boğuldu

05.03.2022 20:58
Çankırı'da bir kişi vurduğu ördeği almak için girdiği çayda boğuldu

Çankırı'da bir kişi girdiği çayda boğuldu.

Çankırı'da bir kişi girdiği çayda boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Z. (51) ile arkadaşları, avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Dodurga köyü bölgesine geldi.

Vurdukları ördeğin Gerede Çayı'na düşmesi üzerine Muzaffer Z, ördeği almak için suya girdi.

Dengesini kaybederek suya düşen Muzaffer Z, sürüklenip gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonucu Muzaffer Z'nin cansız bedeni, düştüğü yerin biraz ilerisinde bulundu.

AFAD ekiplerince sudan çıkarılan Muzaffer Z'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan AFAD ekipleri, arama çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı'da bir kişi vurduğu ördeği almak için girdiği çayda boğuldu - Son Dakika


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