Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor - Son Dakika

Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor

18.05.2021 16:42
Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor, System.String[]

Türkiye'nin tahıl üretim merkezlerinden biri olan Çankırı'da mart ve nisan aylarında yeterli yağışın alınamaması çiftçileri endişelendirdi.

Türkiye'nin tahıl üretim merkezlerinden biri olan Çankırı'da mart ve nisan aylarında yeterli yağışın alınamaması çiftçileri endişelendirdi.

Çiftçiler, kuruyan buğday ve arpa tarlalarını verim alamadıkları için sürmeye başladı.

Germece köyünde arazide inceleme yapan ve çiftçilerle görüşen Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, gazetecilere, çiftçilerin zor şartlar altında arazilerini ekerek üretime devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl üretim sezonunun her zamankinden daha zor geçtiğini belirten Gamzeli, "İlimizin yeterli yağış alamaması, geçtiğimiz haftalarda sıcaklığın sıfırın altına düşmesi sebebiyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Buğdayımız, arpamız bitti. Diğer ürünlerimiz gelişimini tamamlayamadı. Meyve ağaçlarımız büyük zarar gördü. Çok büyük kuraklıkla karşı karşıyayız. Çankırı ilimizin bu yaşanan kuraklık nedeniyle afet bölgesine dahil edilmesini bekliyoruz. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun." dedi.

"Hububat alım fiyatları açıklaması çiftçilerimizi memnun etmiştir"

Ziraat Odası olarak kuraklık konusunu Genel Merkezlerine ilettiklerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile irtibat halinde olduklarını dile getiren Gamzeli, şöyle devam etti:

"Çiftçilik faaliyeti çok maliyetli bir iştir. Tohum, ilaç, gübre ve mazot masrafı derken yüksek meblağlar harcadık. Bu maliyeti karşılayabilmek için çiftçilerimiz borçla, kredi kartı, kredi ile tohumunu, ilacını, gübresini aldı. Çiftçilerimizin çiftçilikten başka geliri yoktur. Yapmış olduğumuz harcamaların ödemeleri yaklaşıyor. Çiftçilerimizin vadesi gelen borçlarını bu yaşanılan kuraklık sebebiyle ödeme şansı yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dün açıklanan borç ertelemesi ve hububat alım fiyatları çiftçilerimizi memnun etmiştir."

Çiftçiler olarak kuraklık desteği ve borçların faizsiz veya düşük faizle uzun vadeye yayılmasını istediklerini dile getiren Gamzeli, şunları kaydetti:

"Üretimin devam etmesi için çiftçilerimize düşük faizli kredi kullandırılmalıdır. Önümüzdeki üretim sezonu için üreticilerimize hibe tohum desteği verilmelidir. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatiflere olan borçlarının faizsiz olarak, uzun vadeye yayılarak ertelenmesini istiyoruz. Hatta özel bankaların da bu zor günde çiftçilerin yanında olmalarını, borçlarını düşük faizle ertelenmelerini bekliyoruz. Bu yıl üreticilerimiz primlerin yüksek olması sebebiyle TARSİM kuraklık sigortası yaptıramadı, sigorta primleri düşürülmeli, afetler karşısında üretici sigorta yaptırmalıdır."

Çiftçi Gürsel Çelik de 900 dönüme yakın arazide buğday ve arpa ektiğini ancak kuraklık sebebiyle üründe büyük zayiat olduğunu belirterek, devletin kendilerine gereken yardımı yapacağına inandığını söyledi.

Germece Köyü Muhtarı Cemal Çelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı desteklerin kendilerini çok mutlu ettiğini, tohum, gübre, mazot gibi destekler de beklediklerini ifade etti.

Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor
Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor
Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor
Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor
Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor

Türkiye, Çankırı, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çankırı'da çiftçiler kuraklık nedeniyle endişe yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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