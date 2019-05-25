Çankırı'da müdürden öğrencilere feci dayak



OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkokul müdürü Ö.Ü, bahçede İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı. Bir velinin cep telefonuyla görüntülediği olayla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, söz konsu kişinin yöneticilik görevinin üzerinden alındığını bildirdi.

Olay, geçen 8 Mart'ta Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ö.Ü, cuma günü okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı. İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde meydana gelen olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Müdürün çocuğu dövmesi

- Tokat atması

-Kulaklarından tutup havaya kaldırması

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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