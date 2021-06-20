Üye Girişi
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile "süt reçeli" üretimine başladı - Son Dakika

Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile "süt reçeli" üretimine başladı

20.06.2021 14:38

Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında bulunan çiftlikten elde ettikleri süt ile "süt reçeli üretti.

Çankırı'da Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okullarında bulunan çiftlikten elde ettikleri süt ile "süt reçeli üretti.

Salgın sürecinde insanların sağlıksız beslenmelerinden yola çıkarak katma değeri yüksek ürün üretmek için öğretmenleriyle çalışma yapan öğrenciler okullarındaki büyükbaş hayvanlardan elde ettikleri sütü değerlendirdi.

Günlük 25 kilogram çiğ sütü okuldaki atölyede reçel haline getiren öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Genç Başarı Vakfı tarafından uygulanan "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" yarışmasında yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Şirket kuran öğrenciler, ürettikleri süt reçelinin satışını yapabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığına müracaatta bulundu.

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, KUZKA olarak Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nı yürüttüklerini söyledi.

Faaliyet gösterdikleri Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi üzerine faaliyetler yürüttüklerini belirten Genç, "Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüklerimizle beraber Eğitimde İşbirliği Protokolünü hayata geçirdik. Bu protokol kapsamında girişimcilik özelinde programları yürütüyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da Genç Başarı Vakfı tarafından liseler seviyesinde uygulanan GençBizz Programı'nı bölgemizde uygulanmasına Ajans olarak vesile olduk." dedi.

Gençlerde bir taraftan girişimcilik kültürünün oluşturulduğunu, diğer taraftan da onların motivasyonlarının artırılmasını önemsediklerini vurgulayan Genç, "Bu kapsamda öğrencilerimize girişimcilik, tasarım odaklı düşünme, iş fikri geliştirme, iş modeli sunum teknikleri gibi birçok eğitimler verildi. Programa katılan öğretmenlerimize de eğitici eğitimleri düzenlendi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk de programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Okullarda öğrencilerin öğrendikleri bilgi ve deneyimleri sahada uygulama imkanı bulduklarını belirten Öztürk, "Öğrencilerimiz kendi isimlerinin baş harfinden oluşan HİTAE ismini verdikleri küçük bir şirket kurdular. Bu şirket Tarım Meslek Lisesinin farklı alanları olmak üzere hayvan yetiştiriciliği ve sağlık alanında bizim büyük ve küçükbaş hayvanlarımız var. Bunlarla elde edilen sütlerle öğrencilerimiz süt reçelinin farklı aromatik bitkilerle farklı reçel türleri uyguladılar." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alan dersi öğretmeni veteriner hekim Nedret Selvi de salgın sürecinde ortaya çıkan yanlış beslenme alışkanlıklarından yola çıkarak doğal ve enerji verici gıda üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda süt reçeli üretimi yaptıklarını ve bunu çeşitlendirdiklerini anlatan Selvi, şöyle konuştu:

"Sade süt reçeliyle birlikte cevizli, tarçınlı, fındık ezmeli, çilekli, muzlu ve kahveli ürünlerimizi ürettik, çeşitli damak tatlarına yönelmeye gayret ettik. Özellikle okulumuzda ürettiğimiz çiğ sütün katma değer olarak yükseltilmesi ve bir marka değeri oluşturulması açısından GençBizz Projesi'nin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu an prototip ürünlerimizi ürettik. Tarım ve Orman Bakanlığından kayıt ve onay belgesini bekliyoruz. Belgemiz geldiğinde seri üretime geçerek ürünlerimizi pazarlamayı düşünüyoruz."

Projede yer alan öğrencilerden İsmail Özler de proje sayesinde tecrübe sahibi olmak istediklerini söyledi.

Böyle bir girişimcilik projesi içinde yer aldığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Özler, insanlara sağlıklı ürün sunmak istediklerini dile getirdi.

Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı
Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile süt reçeli üretimine başladı

milli eğitim bakanlığı, Girişimcilik, Çankırı, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile 'süt reçeli' üretimine başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık 16:03 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı 15:30 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu 15:11 Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan 14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı 13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
Ölen oğlu için 13:30 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi Veyis Ateş 11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı

Son Dakika Haberleri
16:06 Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu
16:02 Son Dakika! Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açıkladı: Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlattık
15:38 Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı
15:29 Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı
15:11 Resmen kemikleri sayılıyor! Seren Serengil'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu
15:06 Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık
14:44 Hırvatistan hocası Dalic, Fenerbahçe'ye teknik adam olacağı iddialarını kaçamak cevapladı
14:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu Sağlık Bakanı Koca, Sinovac firmasını Türkiye'de yatırıma davet etti! İlk yanıt olumlu oldu         
16:06
Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı Futbol topuyla yaptığı şovlar ile dikkat çeken kadın futbolcu sosyal medyayı salladı         
15:38
Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin? Babalar Günü'nde babasını kaybetti! Kadının feryatları yürek dağladı: Bizi bırakıp nasıl gittin?         
15:25
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık         
15:07
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti         
11:52
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu         
09:59
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 16:21:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler okullarındaki çiftlikten elde ettikleri süt ile "süt reçeli" üretimine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement