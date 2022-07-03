ÇANKIRI'NIN DODURGA BELDESİNDE SEÇİM HEYECANI - Son Dakika
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ÇANKIRI'NIN DODURGA BELDESİNDE SEÇİM HEYECANI

03.07.2022 10:09
ÇANKIRI'NIN DODURGA BELDESİNDE SEÇİM HEYECANI

ÇANKIRI'da, 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da bugün seçim heyecanı yaşanıyor.

ÇANKIRI'da, 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da bugün seçim heyecanı yaşanıyor. En son 2009'da belediye başkanını seçen ilçe halkı, 13 yıl aranın ardından başkanlık seçimi için sandık başına gitti.

Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesi, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022'de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve bediye başkanlığı için seçim yapılmasına yönelik karar verildi.

8 ADAY YARIŞIYOR

1411 seçmenin bulunan beldede bugün saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar oy pusulaları ile beldeye kurulan 6 sandıkta oylarını kullanıyor.

Seçimde AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu olmak üzere 8 aday başkanlık için yarışıyor.

Ayrıca beldedeki Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahalleleri için de muhtar seçimi yapılıyor.

Beldede oy kullanan vatandaşlardan Hüseyin Karataş, heyecanlı olduklarını belirterek, "Bizim için çok iyi bir şey. Birçok şeyden yararlanacağız belediye olarak. Daha önce yararlanıyorduk, onları kaybettiğimizde belediyenin önemini anladık. Bu iş için çok uğraştık ve kazandık. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Leman Kahraman ise, "Çok güzel oldu. Heyecanlıyız, mutluyuz. Çok sevindik. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANKIRI'NIN DODURGA BELDESİNDE SEÇİM HEYECANI - Son Dakika

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