Hayvan pazarı
Kurbanlıkların pazarlık yapılması
Kurbanlıkların motosikletlerle taşınması
Mehmet Çelik'in konuşması Kilis'te de canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı.
Kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar, pazarda besiciler ile sıkı pazarlıklar yapıyor.
Şanlıurfa'dan kurbanlıklarını Kilis'e getiren besici Mehmet Çelik, satışların bu yıl normal olduğunu belirterek, kurbanlıkların kilogram fiyatının 19 ile 32 lira arasında değiştiğini söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı - Son Dakika