Canlı hayvan pazarında yoğunluk arttı - Son Dakika

Şanlıurfa 'dan kurbanlıklarını Kilis'e getiren besici Mehmet Çelik, satışların bu yıl normal olduğunu belirterek, kurbanlıkların kilogram fiyatının 19 ile 32 lira arasında değiştiğini söyledi.

Kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar, pazarda besiciler ile sıkı pazarlıklar yapıyor.

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