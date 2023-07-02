Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

02.07.2023 09:15

İstanbul'da hizmet veren özel bir firmanın canlı yayın aracı Sinop'a çekime giderken Samsun civarında yoldan çıkıp beton elektrik direğine çarptı. Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Samsun'da canlı yayın aracının yoldan çıkıp direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybeden, 1 kişi de yaralandı.

YOLDAN ÇIKARAK ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Irmaksırtı Mahallesi Samsun Ordu Karayolu 32. kilometresinde saat 04.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Çelenk idaresindeki 34 KA 8854 plakalı İstanbul'da HDI yapım adlı özel bir firmanın canlı yayın aracı Ordu'nun Fatsa'da ilçesinde çekim yapıp Sinop'a çekime giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı.

2 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Gürler ise Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aracın içinde sıkışan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut'un cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan 6 Kişiden 2'si Hayatını Kaybetti

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Cesc Fabregas Futbol Kariyerini Sonlandırdı
10:30 Rodos'ta garson tepsiyle güneşlenenlere hizmet ediyor
10:26 Tatil beldesinde tepki çeken görüntü! Bakanlık o işletme hakkında soruşturma başlattı
09:57 Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
09:55 İçi yolcu dolu minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
09:44 Disney Plus, Türk Yapımlarını Yayından Kaldırdı
09:44 Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye veda etti
09:40 Disney Plus, Türk yapımı dizi ve filmleri platformdan kaldırdı
09:36 Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'tan San Antonio Spurs'a takaslandı
09:32 Şevket Çoruh 5 yıl önce evlendiği eşi ile düğün yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 10:38:43. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement