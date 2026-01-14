Canlı Yayında Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
14.01.2026 16:09
Büyükçekmece'de bir çift, canlı yayında denizde boğulmak üzere olan kadını kurtardı.

Büyükçekmece'de sanal medyada canlı yayın yapan Sinan Can Sakızlı, dün gece yayın sırasında denizde gördüğü kadını eşiyle birlikte kurtardı. Kadının hayatına son vermek için denize atladığı öğrenilirken, kurtarılma anları canlı yayında saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Büyükçekmece Albatros Sahili'nde meydana geldi. Sanal medyada canlı yayın yapan Sinan Can Sakızlı, eşiyle birlikte yürüyüş yaptığı sırada denizde bir kişinin olduğunu fark etti. Durumu anlayan çift, denizdeki denizdeki kişiyi kurtarmak için hemen yardıma koştu. Çevredekilerden yardım isteyen çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, denizden çıkarılan kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

'EŞİM DENİZDE BİR İNSAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Olayı anlatan sanal medya yayıncısı Sinan Can Sakızlı, "Eşimle dışarı çıkmıştık ve canlı yayındaydık. Bir anda eşim denizde bir insan olduğunu söyledi. İlk başta inanamadım. Sonra vatandaşlık görevimi yaptım diyebilirim. Aslında herkesin yapabileceği bir şeydi. Canlı yayının da etkisiyle çevredekileri toplamak istedim. 'Gelin, kadını kurtaralım' dedim. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir uğraşın ardından kadını kurtardık. Kadının bilinci kapalıydı. Videoda tam belli olmuyor ama elimi uzattığımda gözleri kayıyordu. Bu yüzden sürekli bağırarak kendine gelmesini istedik. Çevrede kimse yoktu. Eğer biz oradan geçmeseydik kimse fark etmeyecekti" dedi.

'NEDEN KAMERAYI AYARLIYORSUN DİYE TEPKİLER ALDIM'

Sinan Can Sakızlı, "Tepki almak için yapmadım ama hayatımda ilk kez bu kadar olumlu tepki aldım. Olumsuz tepkiler de oldu; 'Kadını neden bırakıyorsun, neden kamerayı ayarlıyorsun' diyenler oldu. Benim işim yayın yapmak ama o an ellerim donmuştu. Orada başka kişiler de vardı. Kısa süreliğine bırakıp ısındım. Üzerimdeki her şeyi çıkardım, çoraba kadar. Denize atlamayı düşünüyordum ancak eşim atlamamam gerektiğini söyledi. İki kişi daha 'atlama' dedi. Çünkü iyi bir yüzücü değilim. Ben de boğulabilirdim. Doğru olanı yaptığımızı düşünüyoruz. Aksi halde bu kez benimle uğraşacaklardı. Sonradan kadının durumunu sordum, şokta olduğunu söylediler. Son halini de merak ediyorum" dedi.

Olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının denize atladığı, yayıncı çiftin de durumu fark ederek hızla olay yerine koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

