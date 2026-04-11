Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

11.04.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan Hasan ile eşi Hafize arasında yaşanan gerilim canlı yayına damga vurdu. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Hasan’ın açıklamaları sonrası stüdyoda tansiyon yükselirken, Hafize’nin üzerine yürümesi korku dolu anlara neden oldu. Hasan panikle sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın yanına sığınırken, Yılmaz araya girerek müdahale etti.

Gündüz kuşağının çok konuşulan programlarından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bu kez tansiyon zirveye çıktı. Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Hasan’ın anlattıkları ve stüdyoda yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

“EŞİMDEN DAYAK YEDİĞİM İÇİN KAÇTIM”

Hasan, eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek evden kaçtığını söyledi. İddialar stüdyoda büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA GERİLİM TIRMANDI

Program sırasında Hafize’nin zaman zaman şiddet uygulayacağı yönünde tehditlerde bulunduğu görüldü. Gerilimin artmasıyla birlikte Hafize’nin Hasan’ın üzerine yürümesi dikkat çekti.

Bu anlarda Hasan, sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın yanına giderek uzaklaşmaya çalıştı.

“KADIN YAPINCA BİR ŞEY YOK MU?”

Hasan, yaşadığı durumu anlatırken, “Kadın yapınca bir şey yok, erkek yapınca sorun oluyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Didem Arslan Yılmaz ise bu sözlere, “Genelde tam tersi oluyor” diyerek müdahale etti.

ALDATMA VE YÜZÜK DETAYI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Hasan’ın başka biriyle ilişki yaşadığı ve sevgilisine yüzük aldığı iddiası da tartışmayı büyüttü. Bu durum karşısında Hafize kendisini değersiz hissettiğini dile getirdi:

“Bana gelip boşanmak istediğini söyleseydi, tamam derdim.”

“KARIM VE KARDEŞİ BENİ DÖVDÜ”

Programın en çarpıcı iddialarından biri ise Hasan’ın sözleri oldu:

“Karım, kardeşiyle birlikte beni dövdü.”

Didem Arslan Yılmaz, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 13:11:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.