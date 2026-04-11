Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Gündüz kuşağının çok konuşulan programlarından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bu kez tansiyon zirveye çıktı. Eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia eden Hasan’ın anlattıkları ve stüdyoda yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

“EŞİMDEN DAYAK YEDİĞİM İÇİN KAÇTIM”

Hasan, eşinden sürekli şiddet gördüğünü öne sürerek evden kaçtığını söyledi. İddialar stüdyoda büyük yankı uyandırdı.

CANLI YAYINDA GERİLİM TIRMANDI

Program sırasında Hafize’nin zaman zaman şiddet uygulayacağı yönünde tehditlerde bulunduğu görüldü. Gerilimin artmasıyla birlikte Hafize’nin Hasan’ın üzerine yürümesi dikkat çekti.

Bu anlarda Hasan, sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın yanına giderek uzaklaşmaya çalıştı.

“KADIN YAPINCA BİR ŞEY YOK MU?”

Hasan, yaşadığı durumu anlatırken, “Kadın yapınca bir şey yok, erkek yapınca sorun oluyor” sözleriyle tepki gösterdi.

Didem Arslan Yılmaz ise bu sözlere, “Genelde tam tersi oluyor” diyerek müdahale etti.

ALDATMA VE YÜZÜK DETAYI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Hasan’ın başka biriyle ilişki yaşadığı ve sevgilisine yüzük aldığı iddiası da tartışmayı büyüttü. Bu durum karşısında Hafize kendisini değersiz hissettiğini dile getirdi:

“Bana gelip boşanmak istediğini söyleseydi, tamam derdim.”

“KARIM VE KARDEŞİ BENİ DÖVDÜ”

Programın en çarpıcı iddialarından biri ise Hasan’ın sözleri oldu:

“Karım, kardeşiyle birlikte beni dövdü.”