Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Asayiş Uygulaması

Çarşamba'da Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı.

Çarşamba'da Asayiş Uygulaması, System.String[]
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı. 37 ekip ve 158 polisin katıldığı uygulamada, 753 kişiye üst araması ve GBT sorguları yapıldı. 80 araç üzerinde inceleme yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 1 pompalı tüfek, 22 fişek ve 5 adet bıçak ele geçirildi. 1 iş yeri hakkında sigara içirdiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

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