Çarşamba'da Asayiş Uygulaması
1 saat önce
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çarşamba
ilçesinde asayiş uygulaması yaptı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik
Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması yaptı. 37 ekip ve 158 polisin katıldığı uygulamada, 753 kişiye üst araması ve GBT sorguları yapıldı. 80 araç üzerinde inceleme yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 1 pompalı tüfek, 22 fişek ve 5 adet bıçak ele geçirildi. 1 iş yeri hakkında sigara içirdiği gerekçesiyle idari işlem yapıldı. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:20 Kaynak: İHA
Annesini Öldüren Sanıktan Şikayetçi Olmadı
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı