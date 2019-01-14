Çarşı Kadın" Taraftar Grubundan Öğrencilere Yardım

Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 okula gönderdiği yardımlarla bin 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye destek verdi.

Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 okula gönderdiği yardımlarla bin 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye destek verdi.



Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, sosyal medya üzerinden yaptığı kampanyalar ile Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıyor.



İş adamları ve ünlü isimlerin de destek verdiği kampanyalar ile ekim ayından itibaren ülke genelinde eğitim veren 220 okula 480 koli yardım gönderen Çarşı Kadın, son olarak Doğubayazıt'a bir tır dolusu giyim ve kırtasiye gönderdi.





Çoğunluğu bot, mont, atkı ve bereden oluşan yardımlar, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla daha önce belirlenen 15 okulda eğitim gören bin 100 öğrenciye ulaştırıldı.





İlk olarak Hüsnü Mehmet Özyeğin İlk ve Ortaokuluna gelen Çarşı Kadın taraftar grubu üyelerini, öğrenciler tezahüratlarla karşıladı.











Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren taraftar grubu üyeleri, daha sonra yardımların yapılacağı diğer okullara geçti.



-"Öğrencilerimizin kış mevsimini sıcak geçirmesini sağlayacaklar"



Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, yardımların köy okulları ağırlıklı toplamda bin 100 öğrenciyi sevindirdiğini söyledi.





Yardımcı, şunları kaydetti:



"Çarşı Kadın taraftar grubunun Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaptıkları çalışmalar gerçekten takdire şayan. Bugün de bıkmadan, usanmadan binlerce kilometre uzaktan gelerek ilçemizdeki öğrencileri sevindirdiler. Dile kolay, bir tır dolusu yardımı, belirlediğimiz 15 okula göndererek özellikle köylerde okuyan öğrencilerimizin kış mevsimini sıcak geçirmesini sağlayacaklar. Hepsinin gözlerindeki mutluluğu görüyorsunuz. Kendilerini, yüzlerini Beşiktaş'ın simgeleriyle boyayarak tezahüratlarla karşıladılar. Allah kendilerinden razı olsun. Başta Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, grup üyeleri ve kampanyaya destek veren sanat ve spor dünyasına, tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadın Dizisinin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı

Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak

Cezaevine Götürülürken Kaçmaya Çalışan Mahkum, Başından Vuruldu