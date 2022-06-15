Casuslukla suçlanan Metin Gürcan ikinci kez tahliye edildi

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, para karşılığında " Türkiye 'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", " Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye 'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile " PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

Casuslukla Suçlanan Metin Gürcan Hakkında İkinci Kez Tahliye Kararı Verildi, Savcılık Yine İtiraz Etti

Kaynak: AA

Metin Gürcan, Demokrasi, Ankara, Güncel, Son Dakika

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