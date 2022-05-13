Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı - Son Dakika
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Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı

13.05.2022 16:08

Tutuklu olarak yargılanırken tahliye olan, daha sonra savcılığın itirazı üzerine hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, iki gün önce mahkeme kararının ardından tahliye edilmişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

'Casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilen Gürcan'ın, adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

TEKRAR TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilen karar sonrası Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti, Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi ve Gürcan sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan Gürcan tekrar tutuklandı.

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Metin Gürcan'ın tahliyesine yönelik itiraz kabul edildi Metin Gürcan'ın tahliyesine yönelik itiraz kabul edildi 'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi 'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan tahliye edildi

Deva Partisi, Metin Gürcan, Demokrasi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı - Son Dakika


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