Çatak'taki lise öğrencileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde 4 lisede eğitim gören başarılı öğrenciler, "Hayalimi Gerçekleştiriyorum" projesi kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'un öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, ilçedeki Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi, Görentaş MTA Lisesi, Şehit Talha Musap Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çatak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde ilk 70'e giren 12. sınıf öğrencileri, Van YYÜ'deki fakülteleri gezdi.
Akbulut, yaptığı açıklamada, proje kapsamında öğrencilerin üniversiteyi gezdiğini belirtti.
Projenin öğrencilerin geleceklerini şekillendirmeleri açısından önemli olduğunu aktaran Akbulut, "Bu vesileyle sınava hazırlanan öğrencilerin hedeflerini netleştirebilmelerine, motivasyonlarını arttırmalarına, meslek seçimlerine karar verebilmelerine katkı sağlamaya çalıştık." dedi.
Kaynak: AA
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