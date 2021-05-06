Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı - Son Dakika

Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı

06.05.2021 12:53
Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Çatalca'da hayata geçirilen "Damlama Sulama Yöntemi ile Yeni Çeltik Sahaları Oluşturma Projesi" kapsamında çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Çatalca'da hayata geçirilen "Damlama Sulama Yöntemi ile Yeni Çeltik Sahaları Oluşturma Projesi" kapsamında çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı.

Çatalca Tarım Kredi Kooperatifi'nde gerçekleşen törende konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugün Türkiye'nin yüz akı olacak bir projenin hayata geçirildiğini söyledi.

İl müdürlüğü olarak 11 proje hazırladıklarını ve bunların 9 tanesinin Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından onayının gerçekleştirildiğini aktaran Karaca, 9 projenin toplam bütçesinin 3 milyon lira olduğunu bildirdi.

Karaca, herkesin İstanbul'u, tarihin ve kültürün başkenti olarak bildiğini ancak burasının aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, kentte 100 bin hektar tarım arazisi, 150 bin küçükbaş, 115 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.

Çatalca'da 6 bin hektarlık alanda 5 bin 100 ton çeltik üretimi yapıldığını bildiren Karaca, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede hem çeltik üretimini artırmak hem de geçmişte tava yöntemiyle yapılan ve çok su harcanan çeltik üretimini damlama sulama yöntemiyle gerçekleştirerek yüzde 50 su tasarrufu sağlamak için proje hazırladık. 1 milyon 812 bin liralık proje. Çiftçimize tohumu ve damlama sistemini bedava, hibe olarak vereceğiz. 15 çiftçimizle 1.000 dekar alanda başlayacağız. Bu proje çıktılarından sonra daha geniş alanlarda çeltik üretimi yapılmasını amaçlıyoruz. 13,5 ton tohum, 750 bin metre de damlama sulama sisteminin dağıtımını gerçekleştireceğiz."

"Hem tarımsal üretimi artıracağız hem de sularımızı koruyacağız"

Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş de Çatalca'da tarımsal üretimin çok önemli olduğunu vurgulayarak, pirinç noktasında markalaşma süreci yaşadıklarını aktardı.

Geleneksel üretim metodunun değişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ermiş, "Ayrıca Çatalca su havzası, sularımızın da korunması, kirlenmemesi lazım. Bu noktada modern sulama ekipmanlarının çiftçilerimize ulaştırılması çok önemli. Bir taraftan tarımsal üretimi artıracağız, diğer taraftan da sularımızı korumuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ise çok değerli bir projenin Çatalca'da hayata geçirildiğini belirterek, Türkiye'de tüketilen pirincin yüzde 50'sinin üretiminin burada yapıldığını, diğer kısmın ise ithal edildiğini söyledi.

Bu proje sayesinde ülkenin çeltik ihtiyacına bir nebze de olsa katkı sunacaklarını aktaran Üner, "Ayrıca, en önemlisi burada hep ayçiçeği ve buğday ekiliyordu. Orada alınan verimden çok fazlası çeltikten alınacak. Bugün kilogramı 3,5-5 lira aralığında. Ayrıca, verimi de daha iyi. Bir dekar yerde ekilen çeltikler 3 bin 500 lira gelir sağlayacak." diye konuştu.

Çeltik üretimi için harcanan giderin buğday ve ayçiçeğinden daha az olduğunu belirten Üner, projenin Çatalca'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Projeden yararlanan çiftçiler

Proje kapsamında hibe alan çiftçilerden Ahmet Sevinç, çiftçiler için çok iyi proje olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde su sıkıntısı mevcut. İnşallah başarılı olacağız. Başarılı olursak devamının geleceğini düşünüyorum. Ben 180 dekarlık alanda yapacağım." dedi.

Çiftçi Cüneyt Emre Ersoy da bu yıl ilk kez çeltik ekeceğini aktararak, "65 dönüm bir arazide ekeceğim. Bu proje için teşekkür ediyorum. Bizim için ilk olacak." diye konuştu.

Taner Kızıler ise geçen yıl ilk kez 12 dekar alanda damlama sulama yöntemiyle çeltik ektiğini ve çok iyi verim aldığını belirterek, "Burası 40 yıldır ekilmiyordu. Bayır bir yerdi. 'Olmaz' dediler ancak ben başardım. İyi de verim aldım. 750 kilogram verim aldım. İnşallah bu yıl daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Çeltik üretimi için yeni sahalar oluşturulması amaçlanıyor

Verilen bilgiye göre, "Damlama Sulama Yöntemi ile Yeni Çeltik Sahaları Oluşturma Projesi" kapsamında, "çeltik ekimi yapılmamış yeni üretim sahaları oluşturmak, atıl durumdaki arazileri üretime kazandırmak ve katma değeri yüksek çeltik ürününde yurt dışına bağımlılığı bitirip ilerleyen yıllarda çeltik ihracatı yapabilen bir ülke haline gelebilmek" amaçlanıyor.

Çeltik üretiminde su tasarrufu sağlayacak sistemlerle yetiştiriciliğin sürdürülmesi, yüzde 45 ila yüzde 57 arasında su tasarrufu ve Türkiye'de son dönemlerde yaşanan su sıkıntısına çözüm sağlanması hedefleniyor.

Projede "bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıracak uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak", "çevre ve insan sağlığına dost uygulamaları yaygınlaştırılmak" ve "bitkisel üretimde yeni üretim tekniklerinin ve kültürel uygulamaların üreticilere ulaştırılmasını sağlamak" gibi hedefler de bulunuyor.

Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı
Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı
Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı
Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı

İstanbul, Türkiye, Çeltik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çatalca'da çiftçilere çeltik tohumu ve damlama sulama boruları dağıtıldı - Son Dakika


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