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Çavdarhisar'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çavdarhisar'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Gediz karayolu Çavdarhisar- Emet kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Gediz istikametine gitmekte olan Emin. Ç yönetimindeki 43 AT 778 plakalı otomobil, Emet yolundan Kütahya yoluna çıkış yapan Hüseyin D. yönetimindeki 34 TP 2442 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, 43 AT 778 plakalı araç sürücüsü Emin.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
Emet, Kütahya, Çavdarhisar, 3. Sayfa
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