Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Görüştü
4 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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