Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Görüştü

Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Görüştü

4 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zarrab'dan Rüşvet Aldığını Kabul Eden Gardiyan, 3 Yıl Hapse Çarptırıldı Kaybolan Bebeğin İmdadına Kadın Otobüs Sürücüsü Yetişti

Tarihte Böylesi Görülmedi! ABD'de Federal Hükümet Tam 22 Gündür Kapalı 15 İlde Taksicilere Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:06:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]