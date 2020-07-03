Çavuşoğlu: "Macaristan, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacak" - Son Dakika

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Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu