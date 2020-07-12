Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanan Cebbarova'ya tebrik... - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanan Cebbarova'ya tebrik...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanan Emine Cebbarova'yı tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanan Emine Cebbarova'yı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Cebbarova ile telefonda görüştü.
Görüşmede Çavuşoğlu, Cebbarova'yı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak atanması dolayısıyla tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:13 Kaynak: AA
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