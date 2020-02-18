Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan Azınlık" açıklamalarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman Yunan Azınlık' açıklamalarına tepki - Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan Azınlık" açıklamalarına tepki

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı "Müslüman Yunan Azınlık" açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı "Müslüman Yunan Azınlık" açıklamalarına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa, Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin, Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türktü, Türk kalacak..!" ifadelerini kullandı.

14 Mart'ta görevi sona erecek Cumhurbaşkanı Pavlopulos, 16 Şubat'ta Batı Trakya'ya ziyaretinde yaptığı konuşmada azınlıklar konusuna değinerek, Lozan Antlaşmasına göre, Batı Trakya Türklerinin sadece dini bir azınlık, İstanbul Ortodoks Rumların ise milli bir azınlık olduğunu iddia etmişti.

Pavlopulos, konuşmasında, İstanbul Rum azınlığından "Yunan azınlık" olarak söz ederken, Türk azınlıkla ilgili ise "Yunan Müslüman Azınlık" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşmasında yer almadığını ileri sürerek, azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmiyor.

1950'li yıllara kadar azınlık okulları ve derneklerin isimlerinde "Türk" deyimi kullanılması için genelge yayımlayan Yunanistan, 1970'lerde siyasi nedenlerle bu politikasını değiştirerek, Türk yerine Müslüman kelimesinin kullanılmasını zorunlu tuttu. Bu kapsamda, Gümülcine ve İskeçe'de isimlerinde Türk kelimesi bulunan dernekler mahkeme kararıyla kapatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Yunanistan'ı mahkum eden aksi yönde kararlarına rağmen, isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin faaliyetine ve yeni derneklerin kurulmasına Yunan makamlarınca izin verilmiyor.

Karolos Papulias, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:28 Kaynak: AA
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