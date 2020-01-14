Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

27 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.

Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:15 Kaynak: AA
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