Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti
27 dakika önce
Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:15 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti.
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