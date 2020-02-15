Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:39 Kaynak: AA
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