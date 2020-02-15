Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Petro Poroşenko, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:39 Kaynak: AA
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