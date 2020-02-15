Çavuşoğlu, Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 56'ncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.