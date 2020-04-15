Çay'dan kısa kısa - Son Dakika

Çay Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki kamu kurumları, cadde ve sokaklar ile vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında belediye ekiplerimiz, halkımızın yoğun kullandığı noktalarda dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu süreçte de ilçe halkımızın mümkün olmadıkça evlerinden çıkmamasını rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çaylı öğrencilerden "evde kal" videosu

Çay Gevher Nesibe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, e-twinning proje ortakları İtalya, İspanya ve Yunanistanlı öğrenciler ile birlikte Kovid-19 tedbirleri kapsamında "evde kal" videosu hazırladı.

Pankartlar ile çektikleri fotoğrafları video haline getiren öğrenciler, hazırladıkları klibi 10 dilde sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan öğrenciler bir başka projede ise sokak hayvanları için evlerinin önüne mama ile su kabı koydu.