Çay Demlerken Alev Alan Fırıncı Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çay Demlerken Alev Alan Fırıncı Kurtuldu

Çay Demlerken Alev Alan Fırıncı Kurtuldu
22.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da fırıncı Abit Yüksel, çay demlemek için benzin dökerek alev aldı; yara almadan kurtuldu.

ADANA'da çay demlemek için yaktığı ateşi harlamak için benzin döken fırıncı Abit Yüksel (40), "Bir anda alev aldı. Olayda hiç panik yapmadım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah yaktı, Allah söndürdü. Yanmaktan son anda kurtuldum" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncı Abit Yüksel, iş yerine gelen müşterilerine ikram etmek için çay demlemek istedi. Yüksel, yaktığı ateşi harlamak için motosikletinin deposundan aldığı benzini ateşe döktü. Bu sırada alev bir anda parladı ve Yüksel'in kıyafeti yandı. Üzerindeki ceketi çıkarıp, söndüren Yüksel'i alevlerden kurtulma mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİR KILIM BİLE YANMADI'

Yara almadan kurtulan Yüksel, "Ateşi canlandırmak için benzini döktüm, bir anda alev aldı. Olayda hiç panik yapmadım, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Allah yaktı, Allah söndürdü. Yanımdakiler yardım etti, yanmaktan son anda kurtuldum. Olayda bir kılım bile yanmadı. Çocuğuma çakmakla yakmasını söyledim, yakamayınca ben de benzinle yakmaya çalıştım. Bundan sonra çay demlerken daha dikkatli olacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Fırıncı, Olaylar, Güncel, Adana, Çay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay Demlerken Alev Alan Fırıncı Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Mihriban’ın katledildiği vahşetin altından ’kardeş’ parmağı çıktı Mihriban'ın katledildiği vahşetin altından 'kardeş' parmağı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog
Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift’in özel mesajları dosyada Blake Lively–Baldoni davasında Taylor Swift'in özel mesajları dosyada
Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik Süper Lig'de 27. hafta maçlarının tarihinde değişiklik
Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu’da acı ölüm Yanan aracını görünce yığıldı: Kastamonu'da acı ölüm
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:16
AK Parti’den emeklileri umutlandıran çıkış
AK Parti'den emeklileri umutlandıran çıkış
14:09
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı
14:01
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
13:31
Barış Kurulu için imzalar atıldı Trump: Gazze’de savaşı durduruyoruz
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
13:12
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 14:59:49. #7.11#
SON DAKİKA: Çay Demlerken Alev Alan Fırıncı Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.