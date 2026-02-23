Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı - Son Dakika
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı
23.02.2026 20:33  Güncelleme: 20:40
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın evine giden "Erkan abi" olarak tanınan şahıs, video çekimi için bir kişinin kalçasına önce tükürüğünü sürdü, ardından çay doldurduğu enjektörü batırdı. Sosyal medyada daha fazla tık almak için yapılan skandal hareket tepki çekti.

Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın evine giden, "Erkan Abi" olarak tanınan şahsın bir kişinin kalçasına çay enjekte etmesi büyük tepki topladı.

ÇAY DOLU ENJEKTÖRÜ, VÜCUDA BATIRDI

Görüntülerde, şahsın önce tükürüğünü sürdüğü, ardından enjektöre doldurduğu çayı bir gencin vücuduna enjekte ettiği anlar yer aldı. Daha fazla izlenme uğruna yapılan bu tehlikeli hareket, hem hijyen kurallarını hem de insan onurunu hiçe saydığı gerekçesiyle sosyal medyada infial yarattı.

    Yorumlar (1)

  • serkan kurt serkan kurt:
    biz seni komedi yapıyor sanıyorduk o videodan sonra senin zır deli olduğunu anladım daha da videolarını izlemem 3 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
SON DAKİKA: Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı - Son Dakika
