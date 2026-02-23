Sosyal medya fenomeni Testo Taylan'ın evine giden, "Erkan Abi" olarak tanınan şahsın bir kişinin kalçasına çay enjekte etmesi büyük tepki topladı.
Görüntülerde, şahsın önce tükürüğünü sürdüğü, ardından enjektöre doldurduğu çayı bir gencin vücuduna enjekte ettiği anlar yer aldı. Daha fazla izlenme uğruna yapılan bu tehlikeli hareket, hem hijyen kurallarını hem de insan onurunu hiçe saydığı gerekçesiyle sosyal medyada infial yarattı.
Son Dakika › Yaşam › Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)