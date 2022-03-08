Çayırlı'da marketlere fiyat ve stok denetimi - Son Dakika
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Çayırlı'da marketlere fiyat ve stok denetimi

08.03.2022 08:33
Çayırlı'da marketlere fiyat ve stok denetimi

Çayırlı İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince ilçe genelinde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı market ve depolara ürünlerin girdi ve satış fiyatı arasındaki fark, reyon-stok takibi ile beraber son kullanma tarihleri incelenip hijyen denetimleri yapıldı.

Çayırlı İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince ilçe genelinde temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı market ve depolara ürünlerin girdi ve satış fiyatı arasındaki fark, reyon-stok takibi ile beraber son kullanma tarihleri incelenip hijyen denetimleri yapıldı.

Erzincan'da stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini arttırıldı. Çayırlı İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren market ve depolarda denetim yaptı. Faturaları ve stok ekstrelerini kontrol eden ekipler, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını karşılaştırdı. Geniş kapsamlı yapılan denetimler sırasında esnaflara stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Çok sayıda işyerinin kontrol edildiği denetimler esnasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı.

Konu ile ilgili Çayırlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise, " İlçemiz esnafına göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür eder bol ve bereketli kazançlar temenni ederiz" denildi.

Ayrıca denetimlerin zaman zaman devam edeceği de belirtildi. - ERZİNCAN

Çayırlı'da marketlere fiyat ve stok denetimi
Çayırlı'da marketlere fiyat ve stok denetimi
Çayırlı'da marketlere fiyat ve stok denetimi

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Hisarcık, Çayırlı, Zabıta, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çayırlı'da marketlere fiyat ve stok denetimi - Son Dakika


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