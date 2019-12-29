Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
Son Dakika Spor Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika Spor

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar

6 saat önce

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar, System.String[]

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta, geçen haftaya göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 16. haftada Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisindeki 11'inden mecburi bir değişiklik yaptı. Yanal, sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Zanka'ya görev verdi.

Kalede Altay Bayındır'ın yer aldığı Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Isla, Jailson, Zanka ve Dirar'dan oluştu. Savunmanın önünde Gustavo ve Ozan Tufan yer alırken, kanatlarda Tolga Ciğerci ile Deniz Türüç forma giydi. Santrfor arkasında Kruse'ye görev veren Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'i oynattı.


Vedat Muric eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muric, geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez rakip olarak forma giydi. Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarı Muric'e sevgi gösterisinde bulundu.

Çaykur Rizespor'da ise sezon başında Muric'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak yedek olarak kadroda yer buldu.

-Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize'ye getirilmedi.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belezoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Emre'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Murat Sağlam ve Adil Rami oturdu.

Ev sahibi ekip de geçen hafta 2-0 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 1 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Moroziuk'un yerine defansın sağında Orhan Ovacıklı'ya görev verdi.

Maça ilgi büyük

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi.


Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 793 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 12 bin taraftar destek verdi.


Öte yandan, Çaykur Rizespor taraftarları maçtan önce dev Türkiye ve Doğu Türkistan bayrağının yanı sıra "Doğu Türkistan Türk'tür Türk kalacak" yazılı pankart açtı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal birlikte izledi.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Çaykur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler!
Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi! Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap!

Son Dakika Haberleri
01:10 Marcelo Sarrachi'nin Galatasaray'a transferini duyurdular! - Son Dakika Spor
00:00 Aykut Kocaman: "Kırım, kesim devam ediyor" - Son Dakika Spor
23:58 İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ünal Karaman'a destek: Yapacak çok işi var - Son Dakika Spor
23:58 Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 yendi - Son Dakika Spor
23:50 Liverpool 1-0 Wolverhampton - Son Dakika Spor
23:41 Trabzonspor'da taraftarlar Ünal Karaman için tesislere akın etti! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 01:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]