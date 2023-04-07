Video ile erkek arkadaşına "Seni aldatmadım" diyen genç kız, kayalıklardan aşağı atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Video ile erkek arkadaşına "Seni aldatmadım" diyen genç kız, kayalıklardan aşağı atlayarak intihar etti

07.04.2023 15:04

Muğla'da erkek arkadaşı ile tartışmasının ardından, "Seni hiçbir zaman aldatmadım" diyerek video çeken 21 yaşındaki Bahar C., Asar Dağı'ndaki kayalıklardan aşağıya atladı.

Menteşe ilçesinde oturan Bahar C., erkek arkadaşı Hüseyin Ö. (21) ile tartıştı. Tartışma sonrası Bahar C., dün saat 17.00 sıralarında Asar Dağı'na çıkarak 50 metre yüksekliğindeki kayalıklardan atladı.

"SEVGİMİ İSPATLAMAM GEREKİYORSA, BURDAYIM"

Atlamadan önce erkek arkadaşına video gönderen Bahar C., "Ben öldükten sonra kendini engelleyebilirsin, hiç sıkıntı yok. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Ama şunu bil ki; seni hiçbir zaman aldatmadım. Seni çok sevdim. Bu sevgimi ispatlamam gerekiyorsa, buradayım" dedi.

Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı

VİDEOYU AİLESİNE DE YOLLADI

Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından Bahar C.'nin cansız bedenine ulaştı. Bahar C.'nin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı
Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı
Çektiği video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen Bahar, kayalıklardan atladı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Gerginyo : Bu mudur şimdi o da dövünup yasını mı tutacak en fazla 3 gün 5 gün ondan sonra vur patlasın çal oynasın olan sana oldu değer mi Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • Emre Kılıç: Bise diyecem de ölmüş gitmiş olmayacak....kereviz Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Toros Dağları, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video ile erkek arkadaşına 'Seni aldatmadım' diyen genç kız, kayalıklardan aşağı atlayarak intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Video ile erkek arkadaşına "Seni aldatmadım" diyen genç kız, kayalıklardan aşağı atlayarak intihar etti - Son Dakika
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