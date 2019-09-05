Son Dakika Haberleri: Çekya: 76-91
Son Dakika Spor Haber

Çekya: 76-91

13 dakika önce

SALON: Şanghay Oriental Spor MerkeziHAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Liszka (Polonya)TÜRKİYE: Wilbekin 5, Melih Mahmutoğlu 14, Cedi Osman 24, Ersan İlyasova 6, Semih Erden 8, Furkan Korkmaz 16, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 1, Metecan Birsen 2,...

Çekya: 76-91, System.String[]

SALON: Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Wojciech Liszka (Polonya)

TÜRKİYE:  Wilbekin 5, Melih Mahmutoğlu 14, Cedi Osman 24, Ersan İlyasova 6, Semih Erden 8, Furkan Korkmaz 16, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 1, Metecan Birsen 2, Buğrahan Tuncer

ÇEKYA: Satoransky 11, Hruban 18, Bohacik 15, Kriz 2, Balvin 17, Auda 16, Pumprla 2, Peterka 2, Schilb 8, Sirina

1'İNCİ PERİYOT: 16-22

İLK YARI: 35-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-66

4'ÜNCÜ PERİYOT: 76-91

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya'ya 91-76 mağlup oldu ve son 16'ya katılma şansını kaybetti. A Milliler, olimpiyat elemelerine katılma hakkı için klasman maçlarına çıkacak. Çekya ise 2'nci tura yükseldi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda, Şanghay'da bulunan Oriental Spor Merkezi'nde oynanan müsabakada, Çekya'ya 91-76 mağlup olan milliler gruptaki ikinci yenilgisini aldı ve turnuvada 2'nci tur oynama şansını yitirdi. Türkiye'de Cedi Osman 24 sayı, Furkan Korkmaz 16 sayı ve Melih Mahmutoğlu da 14 sayıyla oynadı.

Şampiyonada ikinci mağlubiyetini alarak grubunu 3'üncü sırada bitiren A Milliler, olimpiyat elemeleri için Dongguan'da klasman maçlarına çıkacak. Grubu 2 galibiyetle bitiren Çekya ise 2'nci tura yükseldi.

Mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.

Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:17 Kaynak: DHA
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