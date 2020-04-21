Çekya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor - PRAG - Son Dakika
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Çekya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor - PRAG

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcu, Türk Hava Yollarına ait uçakla yerel saatle 15.40'ta Prag'ın Vaclav Havel Havalimanı'ndan hareket etti.

Yolculara havalimanına kadar eşlik eden Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını ileterek, hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

Bağış, Türkiye'nin Çekya'da kalan vatandaşlarını ülkeye götürebilecek imkanlara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Güçlü bir devlet olmanın farkını sizler de hissediyorsunuz, görüyorsunuzdur." dedi.

Yolcuların Ankara'ya götürüleceği, daha sonra ise 14 günlük karantina süresini geçirmek üzere Karabük'te hazırlanan yurtlara yerleştirilecekleri bilgisini paylaşan Bağış, bu yurtlarda herkesin ayrı odasının olacağını ve bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını dile getirdi.

Bağış'dan "sağlığınızı koruyun" uyarısı

Büyükelçi Bağış, "Sizden tek bir beklentimiz var, sağlıklı kalmanız. Biz çok şükür hepinizi buradan sağlıklı gönderiyoruz ama seyahat ve karantina süresince de lütfen hijyen kurallarına uyun ve sağlığınızı koruyun." ifadesini kullandı.

Gençlere salgına karşı daha dikkatli olmaları uyarısı yapan Bağış, özellikle risk grubundakilere karşı daha duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının öneminin altını çizdi.

Bağış, gençlere nasihatlerde bulunarak, güçlü bir devlete sahip olmanın ne kadar değerli olduğunun daha iyi anlaşılmasının önemine dikkati çekti.

"Güçlü devlet ancak güçlü bireylerle olur"

Yalnız güçlü devletlerin vatandaşlarına sahip çıkabileceğine değinen Bağış, şöyle devam etti:

"Devleti güçlendirecek çalışmalar yapın. Devleti parçalamak ve bölmek isteyenlere, meclisimizi bombalamaya kalkanlara ne olur prim vermeyin. Güçlü devlet ancak güçlü bireylerle olur. Güçlü bireylerle de güçlü devlet oluşur. Bunlar birbirini tamamlayıcı özelliklerdir."

Türkiye'nin çeşitli farklılıklara rağmen birlik ruhuyla hareket etmesi durumunda daha büyük bir devlet olacağını vurgulayan Bağış, iki gün sonra düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gençleri tebrik ederek, yaklaşan ramazan ayının bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'den yurt dışındaki vatandaşlara yönelik özel seferler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türk vatandaşlarının karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede Türkiye'ye getirileceğini duyurmuştu.

Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen; 70 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye geri getirildiğini de belirtmişti.

Çekya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor - PRAG

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 07:41 Kaynak: AA

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