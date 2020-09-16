Çelik ve Kavuş'tan "Kan ver hayat kurtar" çağrısı - Son Dakika

Çelik ve Kavuş'tan "Kan ver hayat kurtar" çağrısı

Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızılay'ın Meram'da kurduğu kan bağış standını ziyaret etti.

Çelik ve Kavuş'tan

Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Kızılay'ın Meram'da kurduğu kan bağış standını ziyaret etti. Kan vermek üzere standa gelen vatandaşlarla sohbet edip onlara teşekkür eden Çelik ve Kavuş, özellikle pandemi sürecinden dolayı azalan kan stoklarının artırılması için vatandaşlara kan verme çağrısında bulundu.

Kızılay, özellikle pandemi sürecinden dolayı azalan kan stoklarını artırabilmek amacıyla Konya genelinde başlattığı kan kampanyası çerçevesinde Meram Hoca Ahmet Fakih Parkı ile Melikşah Parkı arasında stand kurdu. Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği standı ziyaret ederek kan bağışçılarıyla sohbet etti, Kızılay ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaptığı açıklamada kan bağışının her zaman için önemli olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşadığımız pandemi süreci sebebiyle bu önemin bugün bir kat daha arttığına dikkat çekti. Pandemi sürecinde kan stoklarının azaldığını hatırlatan Başkan Kavuş, "İnsanlar yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı daha az dışarı çıkıyor, insanlarla temas etmemek adına kan bağışından uzak duruyor. Bu nedenle bugün had safhaya ulaşan gerek plazma gerekse normal kan ihtiyacı için Kızılay ekipleri Meram'da konuşlandılar. Vatandaşlarımızın da standa yoğun ilgi göstermesi bizleri memnun etti. Kan hayat kurtarır, veren için de sıhhattir. Tüm Meramlı ve Konyalı hemşehrilerimi bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyorum. Verdiğiniz kan bazen üç hastanın hayatını kurtarabiliyor. Yarın kendimizin ihtiyacının olmayacağının bir garantisi yok. Bu kampanya ile stoklar artmaya başladı belki ama kan veren vatandaşlarımızdan ricamız bunu periyodik olarak yerine getirmeleri. Kan konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, konuyu ihmal edenler için de 'Kan ver hayat kurtar' çağrısı yapmak istiyorum" diye konuştu.

"Kan her an ve herkes için ihtiyaçtır"

Kızılay'ın bugün için çalışmalarını Meram'da yoğunlaştırdığına dikkat çeken Meram Kaymakamı Resul Çelik ise "Biz de konu hakkında farkındalık oluşturmak adına Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş, muhtarlarımız ve STK temsilcilerimizle kan bağışına geldik. Kan ve kan ürünlerinin hasta ve yaralılar için ne anlama geldiğini ve sağlık için önemini anlatmamıza gerek yok artık. Çünkü tüm vatandaşlarımızda bu bilinç ciddi ölçüde oluştu. Sadece şunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum; kan her zaman ve her an ihtiyaçtır. Kendimiz dahil herkesin ihtiyacıdır. Özellikle şu pandemi sürecini yaşadığımız bugünlerde tüm vatandaşlarımızdan kan bağışı noktasında çok daha hassas ve çok daha cömert olmalarını bekliyoruz. Bu zor süreci ancak bu şekilde daha rahat atlatabileceğimizin bilinmesini istiyorum. Meram'da böyle bir çalışmaya imza atan Kızılay'ımıza da teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli çalışmalar temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Mustafa Kavuş, Kızılay, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelik ve Kavuş'tan 'Kan ver hayat kurtar' çağrısı - Son Dakika

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